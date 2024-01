Coup de sifflet final pour Olive et Tom

L’enfance est finie.

L’auteur du manga Captain Tsubasa , plus connu en France sous le nom d’ Olive et Tom, a sonné le glas de son œuvre ce vendredi après plus de 43 ans de retournées acrobatiques, de tacles et de frappes folles. Démarrées en 1981 dans les colonnes du Weekly Shonen Jump au Japon, les aventures du héros créé par Yoichi Takahashi ont notamment inspiré Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ce qui vaut bien un merci, même pour celles et ceux ne s’étant jamais éternisé devant une rencontre U13 de sept heures sur un terrain de 18 km de long au Japon.…

QF pour SOFOOT.com