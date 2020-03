Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coup de frein à l'inflation dans la zone euro à 0,7% sur un an Reuters • 31/03/2020 à 11:23









COUP DE FREIN À L'INFLATION DANS LA ZONE EURO À 0,7% SUR UN AN BRUXELLES (Reuters) - L'inflation dans la zone euro a fortement ralenti en mars, montre mardi la première estimation d'Eurostat, une conséquence de la guerre des prix du pétrole entre l'Arabie saoudite et la Russie d'une part, de l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'activité économique d'autre part. Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont augmenté de 0,5% sur le mois qui s'achève par rapport à février et de 0,7% sur un an contre +1,2% le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une inflation de 0,8% en rythme annuel. Les prix de l'énergie ont chuté de 4,3% par rapport à mars 2019 alors que ceux des produits alimentaires non transformés augmentaient de 3,5%. En excluant ces deux composantes volatiles, l'inflation dans la zone euro ressort à 1,2% sur un an en mars, comme attendu, après 1,3% en février. Une mesure plus étroite encore de l'évolution des prix qui exclut également les produits du tabac et les boissons alcoolisées, est en hausse de 1,0% en rythme annuel après +1,2% en février. Le consensus donnait une progression de 1,1%. En France, le rythme de l'inflation sur un an a ralenti plus que prévu en mars, atteignant un plus bas depuis fin 2016 alors que le confinement décrété par le gouvernement pour tenter de ralentir la propagation de l'économie de coronavirus a entravé l'activité économique, selon une première estimation publiée mardi par l'Insee. (Jan Strupczewski, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.