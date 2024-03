Country Garden repousse la publication de ses résultats, suspend sa cotation

( AFP / STR )

Le promoteur immobilier en difficulté chinois Country Garden a repoussé jeudi la publication de ses résultats, ce qui l'oblige à suspendre sa cotation à Hong Kong.

Country Garden, groupe privé longtemps réputé financièrement solide avant de ployer sous le poids de sa dette, a mis en cause les défis sans précédent auxquels est confronté le secteur immobilier du pays.

Il a expliqué dans une communication à la bourse de Hong Kong qu'il devait "rassembler davantage d'informations pour effectuer des estimations et des jugements comptables appropriés", avant de pouvoir publier ses résultats annuels.

"Il est prévu que la négociation des actions de la société à la Bourse soit suspendue à compter de 09H00 (01H00 GMT) le 2 avril 2024", a précisé la direction.

Les règles boursières exigent une suspension de la cotation si les résultats ne sont pas publiés d'ici dimanche.

En 2022, l'entreprise avait enregistré sa première perte sur une année complète – plus de 6 milliards de yuans (850 millions de dollars) – depuis son introduction à la Bourse de Hong Kong en 2007.

Country Garden fait partie des grands promoteurs immobiliers chinois à avoir connu des revers ces dernières années, aux côtés d'Evergrande et de Vanke, alimentant les inquiétudes quant à la stabilité de la deuxième économie mondiale.

Le groupe a averti en octobre qu'il pourrait ne pas être en mesure de rembourser tous ses emprunts obligataires auprès d'investisseurs étrangers.

Le promoteur devait alors rembourser quelque 15,4 millions de dollars (14,6 millions d'euros) sur un intérêt d'emprunt.

Country Garden, qui n'a pas indiqué s'il avait pu honorer cette dette, est depuis lors considéré comme étant en défaut de paiement, tandis que de nouvelles échéances se profilent.

Le groupe devait ainsi s'acquitter début mars d'un remboursement de 96 millions de yuans (12,2 million d'euros) qu'il n'a pas honoré, selon les médias locaux.

Le promoteur dispose toutefois d'un délai de grâce jusqu'en avril, pour éviter un potentiel défaut de paiement.

Tout impayé enverrait une onde de choc sur les marchés et plongerait un secteur déjà échaudé par la crise un peu plus dans le marasme.

L'immobilier et la construction ont longtemps pesé au sens large plus du quart du PIB de la Chine et servaient de locomotive à nombre de sous-traitants.

Mais ce secteur est sous pression, avec certains promoteurs au bord de la faillite et des prix en chute qui dissuadent les Chinois d'investir dans la pierre, le tout sur fond de ralentissement économique.