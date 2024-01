Côte d’Ivoire : du cimetière aux cimes ?

Contre le favori sénégalais, la Côte d'Ivoire d'Émerse Faé s'est réconciliée avec son peuple au terme d'un acte de bravoure, qui est sans doute aussi l'acte fondateur de sa Coupe d'Afrique. Gare à ne pas avoir enterré le pachyderme précipitamment.

Les Éléphants avaient un pied dans la tombe. Ce mardi aux alentours de minuit, ils ne se sont jamais senti aussi vivants. La faute à une soirée sertie d’émotions ultimes vécue lors de son huitième de finale face au Sénégal ? Moquée par toute l’Afrique, d’Alexandrie au Cap de Bonne-Espérance, depuis une bonne semaine et l’humiliation subie contre la Guinée équatoriale, la Côte d’Ivoire ne tenait sa présence à ce tour qu’à la générosité du Maroc et au blackout du portier ghanéen. Sauf que cette CAN 2023 est là pour bousculer toutes nos certitudes. Le Sénégal, auréolé de son 9 sur 9 en phase de poules, se voyait presque déjà sur la voie royale pour se succéder et asseoir tout doucement sa mainmise sur le continent. Mais la bête blessée dans son orgueil, cet Éléphant aux défenses si prisées par les braconniers de tous horizons, a chassé le lion frileux de son territoire. Morale : il ne faut jamais relâcher sa proie.

La ruée des Éléphants

Ils seront toujours une minorité, ceux qui auront le droit à une seconde chance après une cagade en mondovision sur leurs terres. Pour que la Côte d’Ivoire ne soit pas aussi liquéfiée que face au Nzalang Nacional , il fallait provoquer un électrochoc. Promu à la tête des Éléphants suite à l’éviction de Jean-Louis Gasset, Émerse Faé a d’abord dû gérer la rumeur complètement lunaire d’un « prêt » de deux semaines d’Hervé Renard, pourtant sélectionneur des Bleues, sur le banc du pays hôte. Comment préparer un tel choc quand le climat est aussi délétère ? Ses mots, ses choix et son coaching ont été au niveau : en titularisant Max-Alain Gradel, comme un clin d’œil à la CAN 2015 et à… Hervé Renard, en réaffirmant sa confiance au très décrié capitaine Serge Aurier ou en sortant Jean Michaël Seri de la naphtaline, pour une performance de très haute volée à la relance et à la récupération, Faé a montré qu’il avait un plan. La présence tant réclamée dans le onze de départ d’Odilon Kossounou, qui a ramené de la sérénité à une défense aux abois sur le premier tour, s’inscrit aussi dans cette logique. Un des tout meilleurs bancs d’Afrique, mal utilisé jusqu’ici, a lui apporté son grain de sel : impassible, clinique et méchant, Franck Kes

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com