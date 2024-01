information fournie par So Foot • 25/01/2024 à 14:14

Côte d’Ivoire : 48 heures face au vide

Lundi soir, la Côte d’Ivoire était humiliée par la Guinée équatoriale (0-4). Mercredi matin, la fédération ivoirienne annonçait le départ Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des Éléphants. Le soir, la victoire du Maroc qualifiait le pays organisateur pour les 8e de finale, face au Sénégal. Pendant 48 heures, les Ivoiriens ont assuré le spectacle.

« Appelez-moi Nostradamus », se marre Eugène Diomandé, le président du Séwé Sport de San-Pedro, trois fois champion de Côte d’Ivoire en 2012, 2013 et 2014, sur les coups de 13 heures. Le dirigeant est effectivement soit un devin, soit quelqu’un de très bien informé. Un peu plus tôt dans la journée de mercredi, lors de l’entretien qu’il nous accordait, Diomandé évoquait le cas de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur français des Éléphants, particulièrement fragilisé après la rouste infligée par le Nzalang Nacional équato-guinéen au stade Alassane-Ouattara à Abidjan. « Je ne sais pas trop quel crédit accorder à certaines rumeurs, mais je ne serais pas étonné qu’il ne soit plus en poste, même si la sélection se qualifie pour les 8 e de finale à la faveur des résultats des matchs de ce soir. »

« Gasset n’avait pas mesuré toute l’ampleur de sa mission »

Quelques heures plus tard, la prédiction d’Eugène Diomandé se confirmait après que plusieurs médias ont évoqué le départ de l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne et des Girondins de Bordeaux, la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) publiant un communiqué officiel pour annoncer son limogeage ainsi que celui de son adjoint Ghislain Printant. Le Montpelliérain de 70 ans aurait plutôt présenté sa démission après la défaite face à la Guinée-équatoriale. Mais l’instance a préféré évoquer un licenciement, car les deux parties auraient finalement trouvé un accord financier, Gasset étant toujours sous contrat, avec un salaire mensuel de 108 000 euros. Il a été remplacé par Emerse Faé, ancien milieu du FC Nantes et de l’OGC Nice aux 44 capes international, qui au lieu de fêter ses 40 ans ce mercredi s’est vu confier la mission impossible face au tenant du titre sénégalais le 29 janvier à Yamoussoukro. En effet, depuis cette annonce, la victoire du Maroc contre la Zambie a offert un ticket pour les huitièmes à la Côte d’Ivoire, comptant finalement parmi les « meilleurs » troisièmes de groupe… Un aller simple vers la rédemption pour les hôtes, qui laissent donc leur vieux guide français à

Par Alexis Billebault pour SOFOOT.com