CORONAVIRUS: YOUTUBE RÉDUIT SA QUALITÉ DE DIFFUSION EN EUROPE BRUXELLES (Reuters) - YouTube, le service de vidéo de Google, a annoncé vendredi qu'il allait abaisser à son tour la qualité de diffusion de son service de streaming en Europe afin de décongestionner le réseau, des millions d'utilisateurs étant passés au télétravail en raison de la pandémie de coronavirus. La filiale d'Alphabet rejoint ainsi Netflix qui a pris une décision similaire jeudi. Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, a exhorté les plates-formes de streaming à réduire la bande passante occupée par leur service pour éviter une saturation des réseaux. "Nous nous engageons à basculer provisoirement l'ensemble du trafic dans l'UE sur une définition standard par défaut", écrit YouTube dans un communiqué. Un porte-parole de la firme a précisé que cette décision s'appliquait également à la Grande-Bretagne et serait en vigueur pendant au moins 30 jours. Vendredi, Cédric O, secrétariat d'État français chargé du Numérique, a exhorté à son tour les fournisseurs de contenus à limiter la consommation de leurs services. "Télémédecine, éducation à distance, télétravail, urgences,(...) Nous avons tous besoin d'un réseau qui fonctionne partout et tout le temps, fixe et mobile", a-t-il souligné sur Twitter. (Foo Yun Chee; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

