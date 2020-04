Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: WhatsApp limite le transfert des messages viraux Reuters • 07/04/2020 à 11:50









CORONAVIRUS: WHATSAPP LIMITE LE TRANSFERT DES MESSAGES VIRAUX SAN FRANCISCO (Reuters) - WhatsApp, propriété de Facebook, a décidé mardi de limiter à une seule personne le transfert des messages considérés comme viraux afin de lutter contre la propagation des fausses informations sur fond de pandémie de nouveau coronavirus. La pandémie, qui a fait plus de 70.000 morts dans le monde, s'est accompagnée d'une "infodémie", selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), soit la diffusion à grande échelle de fausses informations, conduisant les autorités à demander aux réseaux sociaux de redoubler d'efforts pour lutter contre ce phénomène. WhatsApp, qui compte plus de deux milliards d'utilisateurs dans le monde, a expliqué avoir pris cette décision après avoir constaté une "augmentation significative" du nombre de messages transférés depuis le début de la crise sanitaire. "Nous pensons qu'il est important de ralentir la diffusion de ces messages pour que WhatsApp reste un lieu de conversation personnelle", indique le groupe dans un communiqué. Un message est considéré comme viral s'il a été transféré plus de cinq fois. (Katie Paul; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.