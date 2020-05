Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Vers une contraction à deux chiffres de l'économie allemande Reuters • 19/05/2020 à 10:54









CORONAVIRUS: VERS UNE CONTRACTION À DEUX CHIFFRES DE L'ÉCONOMIE ALLEMANDE BERLIN (Reuters) - La fédération allemande des chambres de commerce et d'industrie (DIHK) table sur une contraction à deux chiffres de l'économie allemande cette année sous l'effet de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, une prévision bien plus pessimiste que celle du gouvernement allemand. "Cette année, c'est inévitable, nous allons assister à un ralentissement économique historique", a déclaré mardi le président de la DIHK à l'occasion de la présentation des résultats de la dernière enquête de la fédération auprès des entreprises industrielles allemandes. La DIHK anticipe une contraction "à deux chiffres" du produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne cette année, alors que le gouvernement table sur un recul de 6,3%. Elle s'attend notamment à voir les exportations, traditionnel moteur de l'économie allemande, plonger de 15% cette année. Selon les résultats de cette enquête, les trois quarts des entreprises industrielles interrogées font état d'une réduction de la demande, 80% d'entre elles s'attendent à voir leurs ventes diminuer fortement et près de la moitié d'entre elles ont mis en attente leurs projets d'investissements. (Michael Nienaber, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

