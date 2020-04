Coronavirus : une application montre un relâchement dans le confinement

Soignants et politiques n'ont eu de cesse, ce dimanche, de marteler la sacro-sainte règle, en cette période de confinement : "Restez chez vous". Et d'après les données analysées et mises en valeur par l'application Covimoov, qui calcule le taux de respect du confinement, force est de constater que ces rappels n'ont rien de superflu, rapporte le Journal du Dimanche.

Dans une période ordinaire, les Français effectuent en moyenne 24 déplacements par semaine. Un chiffre tombé à 8 le 19 mars, soit deux jours après le début du confinement, puis remonté aux alentours de 11-12, cette dernière semaine. En clair : les Français ont effectué moitié moins de déplacements qu'à l'accoutumée, mais tout de même 50 % de plus qu'après le début du confinement.

Une tendance qui concerne tous les départements, y compris les deux plus zones les plus concernées par l'épidémie : Paris et le Grand-Est. Le JDD souligne par ailleurs que le Sud-Est et le bassin d'Arcachon sont davantage concernés par cette hausse des déplacements. "On constate depuis lundi dernier un léger relâchement dans les zones touristiques, mais aussi des déplacements plus nombreux dans certaines zones qui s'expliquent probablement aussi par une reprise de l'activité économique", note pour l'hebdomadaire Antoine Couret, le président de l'entreprise Geo4cast, à l'origine de l'application Covimoov.

