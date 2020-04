Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Un tigre contaminé dans un zoo de New York Reuters • 06/04/2020 à 12:01









CORONAVIRUS: UN TIGRE CONTAMINÉ DANS UN ZOO DE NEW YORK (Reuters) - Un tigre du zoo du Bronx, à New York, a été testé positif au nouveau coronavirus, ce qui constitue le premier cas connu de transmission de la maladie COVID-19 d'un humain à un animal, a annoncé le chef des services vétérinaires de l'établissement. Cette tigresse de Malaisie âgée de quatre ans et appelée Nadia a été testée après avoir développé une toux sèche, de même que trois autres tigres et trois lions, a expliqué le zoo dimanche, ajoutant que tous ces félins devraient guérir. Le coronavirus responsable du COVID-19, apparu en décembre en Chine, serait d'origine animale et se serait ensuite transmis aux humains. Une poignée d'animaux ont été testés positifs à Hong Kong. Le cas de Nadia semble toutefois unique car elle a été contaminée par un employé du zoo ne présentant pas de symptômes, a dit Paul Calle, chef vétérinaire du zoo du Bronx, à Reuters. L'établissement ignore quel est l'employé à l'origine de cette contamination. "C'est la première fois qu'on entend parler d'une personne ayant contaminé un animal quelque part dans le monde et que cet animal tombe malade", a dit Paul Calle, ajoutant que ces informations allaient être partagées avec d'autres zoos et institutions dans le monde. "Espérons que cela nous permettra d'avoir une meilleure compréhension ensuite." Même si d'autres félins ont présenté des symptômes de la maladie, le zoo du Bronx a décidé de ne tester que Nadia car elle semblait la plus affectée et avait commencé à perdre l'appétit, a précisé Paul Calle. Les vétérinaires voulaient en outre éviter d'imposer une anesthésie à tous ces animaux. New York est le principal foyer de l'épidémie de COVID-19 aux Etats-Unis, où 9.573 personnes sont mortes et 336.000 ont été contaminées selon un décompte de Reuters. Le zoo du Bronx est fermé depuis mi-mars. (Nathan Layne à Wilton, Connecticut, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot; sion française Bertrand Boucey, édité par)

