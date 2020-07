Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Un plateau pourrait avoir été atteint au Brésil, selon l'OMS Reuters • 17/07/2020 à 19:06









CORONAVIRUS: UN PLATEAU POURRAIT AVOIR ÉTÉ ATTEINT AU BRÉSIL, SELON L'OMS GENEVE (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus semble avoir cessé de se propager de façon exponentielle au Brésil, où elle pourrait avoir atteint un plateau, a estimé vendredi le directeur exécutif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) chargé de la gestion des situations d'urgence. Le "R0", c'est à dire le taux de reproduction de la maladie, semble désormais situé entre 0,5 et 1,5, et le nombre quotidien de nouveaux cas plafonne entre 40.000 et 45.000, a précisé Mike Ryan. "Le virus ne se propage plus dans la population comme il le faisait auparavant, l'augmentation n'est donc pas exponentielle", a-t-il souligné. Il n'y a toutefois, selon lui, "absolument aucune garantie" que la situation s'améliorera d'elle même. Le Brésil reste le deuxième pays le plus mortellement touché derrière les Etats-Unis. (Stephanie Nebehay, version française Jean-Philippe Lefief)

