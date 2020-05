Un foyer épidémique de coronavirus a émergé en Dordogne. Mardi 5 mai, un homme a été testé positif au Covid-19 après avoir assisté à un enterrement dans la commune de Vergt. L'agence régionale de santé (ARS) a alors dépisté 103 personnes de son entourage familial et professionnel, ainsi que des soignants, comme le rapporte France Bleu. Le verdict ne s'est pas fait attendre : huit personnes ont déjà été contaminées sur les quarante premières analyses. D'autres résultats sont encore attendus. Les individus infectés ne présentent pas de symptômes du Covid-19, et ont été placés à l'isolement, afin d'éviter une propagation du virus.

Les obsèques s'étaient tenues à la fin du mois d'avril, et la famille avait respecté la limite de vingt personnes au sein de l'église. Toutefois, toujours selon France Bleu, plusieurs dizaines d'autres individus s'étaient retrouvées après au funérarium, au cimetière et lors d'une réunion de famille. D'après le quotidien Sud-Ouest, certains participants étaient venus du Portugal et de Suisse.

Lire aussi Ce que la crise va changer : les singularités françaises

Un exemple de « relâchement du confinement »

Le préfet de Dordogne, Frédéric Périssat, a dénoncé « un cas de relâchement du confinement ». « C'est vraiment l'illustration de ce qu'on ne souhaite pas vivre dans les semaines qui viennent », a-t-il ajouté à France

... Lire la suite sur LePoint.fr