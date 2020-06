Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Un expert américain craint 200.000 décès aux Etats-Unis Reuters • 11/06/2020 à 08:08









CORONAVIRUS: UN EXPERT AMÉRICAIN CRAINT 200.000 DÉCÈS AUX ÉTATS-UNIS (Reuters) - Le nombre de décès causés par le coronavirus aux Etats-Unis pourrait grimper à 200.000 au cours du mois de septembre, a prévenu mercredi l'un des principaux experts sanitaires américains, alors que le nombre de cas dans le pays a dépassé les 2 millions du fait de l'allègement des mesures de confinement. Ashish Jha, qui dirige l'institut de santé mondiale de Harvard, a déclaré lors d'un entretien à la chaîne de télévision CNN que le nombre de morts aux Etats-Unis continuerait de grimper si aucune mesure drastique n'était prise. "Même si les cas n'augmentent pas, même si nous stabilisons les choses, il est raisonnable de s'attendre à atteindre les 200.000 décès à un moment donné en septembre", a-t-il dit. "Et cela est seulement pour courant septembre. La pandémie ne s'arrêtera pas en septembre", a-t-il ajouté, soulignant être très inquiet. Le nombre de décès liés au coronavirus aux Etats-Unis s'est établi mercredi à 112.754, un record mondial. Jha a estimé que l'aggravation du bilan de l'épidémie était directement liée au fait que les Etats-Unis étaient le seul grand pays à avoir déconfiné sans avoir placé sous contrôlé le taux d'infection. Il a déclaré que des décès supplémentaires n'étaient pas une "fatalité" et pouvaient être empêchés grâce à un vaste programme de dépistage, au respect de la distanciation sociale et à l'utilisation de masques. (Brad Brooks à Austin, Texas; version française Jean Terzian)

