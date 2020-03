Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Un confinement "vraisemblablement d'au moins six semaines" en France, dit le conseil scientifique Reuters • 24/03/2020 à 19:19









CORONAVIRUS: UN CONFINEMENT "VRAISEMBLABLEMENT D'AU MOINS SIX SEMAINES" EN FRANCE, DIT LE CONSEIL SCIENTIFIQUE PARIS (Reuters) - Le confinement visant à endiguer l'épidémie de coronavirus "durera vraisemblablement au moins six semaines" à compter de sa mise en place, le 17 mars dernier, estime le conseil scientifique dans un avis diffusé mardi. Ses membres soulignent que les effets du confinement sur l'évolution de l'épidémie ne peuvent être observés qu'à partir d'une durée de deux à trois semaines à partir de sa mise en oeuvre. Ils jugent par ailleurs que le dispositif "doit être strictement mis en oeuvre et bénéficier d'une large adhésion de la population, comme ceci semble être le cas". "Le confinement est actuellement la seule stratégie réellement opérationnelle, l'alternative d'une politique de dépistage à grande échelle et d'isolement des personnes détectées n'étant pas pour l'instant réalisable à l'échelle nationale", écrit par ailleurs le conseil. (Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.