Selon le professeur Didier Raoult, l'épidémie est en train de disparaître à Marseille (photo d'illustration). © GERARD JULIEN / AFP

Marseille serait-elle la première grande ville de France ayant réussi à dissiper l'épidémie de coronavirus ? Pour le professeur Didier Raoult, cela ne fait aucun doute. Dans une vidéo partagée mardi soir sur son compte Twitter, le microbiologiste se montre très optimiste sur l'évolution de l'épidémie dans la cité phocéenne, affirmant tout de go qu'elle est « en train de disparaître progressivement ».

Le héraut du traitement à l'hydroxychloroquine l'assure : « Il y a une diminution très significative du nombre de cas détectés et encore plus significative chez les gens qui viennent se faire détecter alors qu'ils sont asymptomatiques. » Durant le pic de l'épidémie, l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection recensait 368 nouveaux cas par jour. « Là, on est dans la zone de 60 à 80 par jour », note ainsi son directeur, le professeur Raoult. L'infectiologue ajoute qu'il « est possible que l'épidémie disparaisse au printemps ». « D'ici quelques semaines, il est possible qu'il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges mais qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. »

Lire aussi Ce nouvel essai qui pourrait clore la polémique sur le professeur Raoult

Un pronostic « prématuré »

Alors que la France vient de passer la barre des 15 000 décès liés au coronavirus et que plus

... Lire la suite sur LePoint.fr