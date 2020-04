Coronavirus : Seat fabrique des respirateurs avec des moteurs d'essuie-glaces

Après les respirateurs fabriqués à partir de masques de plongée Decathlon en Italie, voici ceux produits à partir de moteurs d'essuie-glaces pour voitures en Espagne. À Barcelone, plusieurs d'entreprises et institutions se sont alliées de manière gracieuse et altruiste afin de produire des respirateurs pour faire face à l'épidémie de coronavirus, qui a déjà tué près de 14 000 personnes en Espagne (chiffres du 7 avril). Un prototype a été conçu par l'entreprise de design Protofy en collaboration avec les hôpitaux Clinic et Trias y Pujol de Barcelone. Avec le constructeur automobile Seat, ils ont réfléchi à la façon d'industrialiser ces appareils.

« Face à l'urgence sanitaire de l'épidémie de coronavirus, nous nous sommes demandé comment construire rapidement et facilement des respirateurs. Les ingénieurs ont commencé par enlever toutes les pièces qui composent un respirateur afin de voir de quelle manière on pouvait introduire des pièces automobiles pour en fabriquer », explique au téléphone Alicia Molina, responsable de l'ingénierie des processus à Seat (process engineer manager).

Des tests sur les moteurs, les chapes et les rivets

Pas moins de 13 prototypes ont été conçus. « Ce fut un travail très intense durant deux semaines et demie. Par exemple, le prototype initial n'avait pas de

