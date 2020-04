Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Scholz veut au moins 200 milliards d'euros d'aides européennes Reuters • 01/04/2020 à 21:58









CORONAVIRUS: SCHOLZ VEUT AU MOINS 200 MILLIARDS D'EUROS D'AIDES EUROPÉENNES PARIS (Reuters) - Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, souhaite que l'Europe débloque au moins 200 milliards d'euros d'aides pour les pays touchés par le coronavirus et pour soutenir l'économie européenne, rapporte mercredi le quotidien économique Handelsblatt. Les ministres européens des Finances tentent de mettre au point un plan de soutien à l'économie de la zone euro d'ici le 9 avril mais ils divergent sur plusieurs points, notamment sur la création d'un instrument de dette commun. Selon le Handelsblatt, qui cite des sources gouvernementales, Olaf Scholz souhaite que le mécanisme européen de stabilité (MES) fournisse environ 100 milliards d'euros de prêts à des pays comme l'Italie et l'Espagne. Olaf Scholz fait également pression pour que la Banque européenne d'investissement (BEI) mette à disposition environ 50 milliards d'euros, ajoute le Handelsblatt. Le journal indique également que le ministre allemand des Finances envisage de consacrer 50 milliards à 100 milliards d'euros à un programme visant à financer le travail à temps partiel. Pour renforcer la BEI, Olaf Scholz envisage une augmentation de capital ou un cadre de garantie plus élevé, rapporte le Handelsblatt. (Madeline Chambers, Blandine Hénault pour la version française)

