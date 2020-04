Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Rien ne prouve que les anciens malades sont immunisés Reuters • 25/04/2020 à 13:14









CORONAVIRUS: RIEN NE PROUVE QUE LES ANCIENS MALADES SONT IMMUNISÉS GENEVE (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré samedi qu'il n'y avait actuellement "aucune preuve" que les personnes guéries du coronovirus et qui ont développé des anticorps étaient immunisés. Dans une note scientifique, l'agence des Nations unies a mis en garde les Etats contre la délivrance de "certificats d'immunité» aux personnes guéries car leur fiabilité ne pouvait être garantie. Cette pratique pourrait en fait augmenter les risques de propagation, certaines personnes guéries s'exposant sans précaution en pensant être protégées du virus. Le Chili a déclaré la semaine dernière qu'il commencerait à remettre des "passeports de santé" aux personnes réputées guéries. (Stephanie Nebehay; version française Jean-Michel Bélot)

