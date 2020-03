Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Renault: Toutes les usines à l'arrêt, sauf en Chine et en Corée du Sud Reuters • 30/03/2020 à 09:33









CORONAVIRUS/RENAULT: TOUTES LES USINES À L'ARRÊT, SAUF EN CHINE ET EN CORÉE DU SUD PARIS (Reuters) - Renault a prévenu lundi qu'en raison de la crise du coronavirus toutes ses usines étaient désormais à l'arrêt, à l'exception de ses sites en Chine et en Corée du sud qui ont repris leur activité ou sont en cours de reprise. "Le groupe prévoit de relancer les activités de production dans les pays concernés dès que les conditions le permettront et mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires pour répondre efficacement à la demande commerciale", a indiqué le constructeur automobile dans un communiqué. (Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)

