CORONAVIRUS: RALENTISSEMENT DU NOMBRE DES NOUVEAUX CAS EN CORÉE DU SUD SEOUL (Reuters) - La Corée du Sud a fait état lundi du plus faible nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination au coronavirus depuis le 29 février, qui avait marqué un pic avec 909 cas supplémentaires, alimentant les espoirs d'un contrôle de l'épidémie dans cet important foyer d'infection. Dans son point quotidien, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a rapporté 64 nouveaux cas confirmés, portant le bilan à 8.961 cas depuis le début de l'épidémie dans le pays. Un nouveau décès a été signalé, le 110e lié au virus en Corée du Sud, plus important foyer de contamination en Asie après la Chine continentale, où le nouveau coronavirus est apparu en décembre dernier. Le KCDC a indiqué par ailleurs que 257 patients ont pu quitter l'hôpital après y avoir été placés en isolement pour des traitements. Séoul a fait état le 13 mars de davantage de cas de guérison que de nouveaux cas d'infection pour la première fois depuis la confirmation d'un premier cas dans le pays, le 20 janvier. (Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)

