Coronavirus : quel traitement pour les voitures confinées ?

C'est l'un des effets inattendus du Covid-19, l'arrêt quasi complet de nos voitures. En temps ordinaire, une semaine ou dix jours sans rouler ne présentent pas d'inconvénients majeurs. Au-delà, et selon l'endroit où la voiture est garée, les stratégies pour préserver l'intégrité du véhicule changent, mais sont toujours bonnes à prendre.

La batterie, nœud du problème

Comme toujours, et en dépit des progrès de l'automobile depuis plus d'un siècle, le nœud du problème demeure l'alimentation électrique du véhicule. Un démarreur qui tousse, peinant à tourner sans parvenir à lancer la mécanique, est le signe d'une batterie presque totalement déchargée. Il n'y a pas d'autre remède que de se procurer un chargeur ou des pinces crocodiles afin de relancer le moteur. Dans le premier cas à partir d'une prise domestique, dans le second avec un autre véhicule qui a volé à votre secours, en espérant que cela soit techniquement possible.

Le souci consiste ensuite à rouler pour que l'alternateur recharge la batterie, ce qui est une stratégie pour le moment incompatible avec les règles de confinement du Covid-19. L'obligation est faite à chacun d'entre nous de ne se déplacer qu'au strict minimum. S'il n'y a pas de rayon d'action défini comme pour le jogging (1 km), on peut néanmoins en déduire qu'en zone urbanisée le tour du quartier et de ses commerces d'alimentation sera la limite admise par les forces de police. Cela veut

