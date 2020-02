Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Quatre Français à bord du navire en quarantaine au Japon Reuters • 10/02/2020 à 17:36









CORONAVIRUS: QUATRE FRANÇAIS À BORD DU NAVIRE EN QUARANTAINE AU JAPON PARIS (Reuters) - Quatre Français se trouvent à bord du navire de croisière "Diamond Princess", bloqué depuis une semaine dans le port de Yokohama au Japon en raison de cas de contamination par le coronavirus 2019-nCoV, a annoncé lundi le ministère français des Affaires étrangères. "D'après les informations dont nous disposons à ce stade, trois Français se trouvent à bord parmi les passagers, un quatrième Français est présent parmi les membres d'équipage", a précisé la porte-parole du Quai d'Orsay lors d'un point de presse électronique. (Myriam Rivet pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

