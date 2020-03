Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Quatre cas suspects supplémentaires à l'Assemblée nationale Reuters • 06/03/2020 à 15:29









CORONAVIRUS: QUATRE CAS SUSPECTS SUPPLÉMENTAIRES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE PARIS (Reuters) - Quatre cas suspects supplémentaires de contamination par le coronavirus ont été signalés à l'Assemblée nationale, a déclaré cette dernière vendredi, au lendemain de l'annonce de la contamination confirmée d'un député et d'un employé. "(...) quatre autres personnes ont effectué un signalement et sont actuellement prises en charge par les services de santé en vue d'un dépistage", écrit l'Assemblée nationale dans un communiqué. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a annoncé jeudi soir qu'un député français avait été contaminé par le coronavirus et placé en réanimation, sans préciser ni l'identité, ni le département d'origine ni l'appartenance politique de cet élu. D'après des médias alsaciens, il s'agit de Jean-Luc Reitzer, député Les Républicains (LR) du Haut-Rhin. Olivier Véran, ministre de la Santé, a implicitement confirmé vendredi qu'il s'agissait d'un élu LR en disant avoir appelé jeudi Damien Abad, le président du groupe LR, "pour lui signaler (s)on amitié". Outre ce député, un salarié de l'Assemblée, qui travaille à la buvette des députés, a aussi été contaminé et a été confiné à son domicile, a annoncé jeudi Richard Ferrand. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

