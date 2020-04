Coronavirus : quand les maires pallient les défaillances de l'État

Gelles, dans le Puy-de-Dôme (photo d'illustration). © THIERRY ZOCCOLAN / AFP

Chasser les joggeurs et les flâneurs des bancs publics, maintenir l'ordre, faire en sorte que les services minimums fonctionnent (transports, eau, électricité, ramassage des ordures...), désinfecter les espaces publics, s'occuper des personnes âgées et des SDF, fabriquer et distribuer des masques de protection, trouver des places pour des malades dans les hôpitaux... C'est peu dire qu'en ce moment les maires sont mis à forte contribution, souvent même bien au-delà de leur périmètre de compétences, en première ligne dans la « guerre sanitaire » contre le Covid-19.

À Cannes, par exemple, David Lisnard se déploie ainsi tous azimuts, et ce, depuis le 23 février. Dès le début de la crise, aux aguets en raison de son voisinage avec l'Italie, il a équipé tout le personnel sur le front de kits de protection - avec masques, gels et gants... Et il a été l'un des premiers en France à mettre sur pied une « manufacture » de masques, en appelant à la rescousse toutes celles et tous ceux qui savent coudre pour que chaque Cannois puisse être doté d'un masque. « On a même équipé l'hôpital, c'est quand même un comble... » souligne l'élu.

La ville est encore peu touchée par la pandémie, mais son premier magistrat préfère anticiper. « Après les inondations meurtrières d'octobre 2015, nous avons envisagé tous les risques, des attaques terroristes sous toutes les formes aussi bien qu'une épidémie, celle-ci pouvant être

... Lire la suite sur LePoint.fr