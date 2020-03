Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Promenade des Anglais fermée à Nice et couvre-feu envisagé Reuters • 20/03/2020 à 10:30









CORONAVIRUS: PROMENADE DES ANGLAIS FERMÉE À NICE ET COUVRE-FEU ENVISAGÉ PARIS, 20 mars (Reuters) - Le maire de Nice Christian Estrosi a annoncé vendredi la fermeture de la Promenade des Anglais et déclaré envisager d'instaurer des mesures de couvre-feu dans la ville, un durcissement nécessaire selon lui pour que les mesures de confinement destinées à lutter contre la progression de l'épidémie de coronavirus soient davantage respectées. "Dès ce matin, je prends des arrêtés pour interdire la fréquentation de la Promenade des Anglais et d'autres espaces publics de promenade", a-t-il précisé sur Twitter et sur LCI. Le maire Les Républicains de Nice a également déclaré envisager des mesures de couvre-feu et avoir reçu l'autorisation du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner pour autoriser les policiers municipaux à verbaliser les violations du confinement. "La police municipale de Nice va le faire dès aujourd'hui", a-t-il prévenu sur Twitter. (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

