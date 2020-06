Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Près de 450.000 contaminations d'infirmiers à travers le monde Reuters • 03/06/2020 à 16:34









CORONAVIRUS: PRÈS DE 450.000 CONTAMINATIONS D'INFIRMIERS À TRAVERS LE MONDE GENÈVE (Reuters) - La pandémie de COVID-19 a tué plus de 600 infirmiers à travers le monde et près de 450.000 d'entre eux ont été contaminés par le nouveau coronavirus, selon une nouvelle estimation livrée mercredi par le Conseil international des infirmières (CII). En extrapolant les données collectées dans une trentaine de pays, cette organisation qui fédère plus de 130 associations nationales d'infirmières et représente plus de 20 millions de professionnels, a estimé que la mortalité liée au COVID-19 dans la profession avait plus que doublé au cours du mois dernier. "Ces chiffres continuent de progresser", a déclaré à Reuters Television Howard Catton, directeur général du CII. Si les professionnels de santé paient un lourd tribut à la crise sanitaire en cours, les données précises manquent encore à ce sujet, selon le CII. En moyenne, 7% de l'ensemble des cas de COVID-19 (l'affection pulmonaire que développent certains des patients contaminés par le coronavirus), concerneraient des soignants. (Cecile Mantovani, version française Flora Gomez, édité par Myriam Rivet)

