Coronavirus: Près de 150.000 Français rapatriés en 15 jours, annonce Le Drian

CORONAVIRUS: PRÈS DE 150.000 FRANÇAIS RAPATRIÉS EN 15 JOURS PARIS (Reuters) - Près de 150.000 Français bloqués à l'étranger par la pandémie de coronavirus ont été rapatriés au cours des deux dernières semaines, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. "Depuis 15 jours, nous avons pu ramener en France par un certain nombre de vols 148.000 Français", a-t-il indiqué sur BFM TV. "Chaque pays, chaque situation était très complexe. Il a fallu dans chaque cas prendre une série de mesures car les aéroports sont fermés, les espaces aériens sont clos", a précisé le chef de la diplomatie française. "Il en reste quelques milliers, de moins en moins", a-t-il ajouté sans évoquer de chiffre précis car, a-t-il expliqué, d'autres Français se manifestent "au fur et à mesure qu'on avance". "Il y a encore des difficultés aux Philippines, au Pérou, dans l'Himalaya, en Nouvelle-Zélande, mais à chaque situation, nous nous mobilisons pour trouver une réponse." Concernant les résidents français à l'étranger, deux à trois millions selon BFM, le ministre des Affaires étrangères leur a conseillé de rester confinés chez eux. "Nous leur disons restez chez vous dans la mesure du possible", a déclaré Jean-Yves Le Drian. Un tel rapatriement de plusieurs millions de Français résidents serait "ingérable", a-t-il souligné. (Jean-Stéphane Brosse)

