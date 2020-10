Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Près de 13.000 cas supplémentaires et 63 nouveaux décès en France Reuters • 30/09/2020 à 20:23









CORONAVIRUS: PRÈS DE 13.000 CAS SUPPLÉMENTAIRES ET 63 NOUVEAUX DÉCÈS EN FRANCE PARIS (Reuters) - La France a enregistré 12.845 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, et 63 nouveaux décès, selon les chiffres publiées mercredi soir par les autorités sanitaires françaises. Le bilan de l'épidémie en France s'établit désormais à 31.956 décès pour 563.535 infections. On recense parallèlement dans le pays 3.985 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours pour une infection liée au Covid-19, dont 826 en réanimation (contre 3.984 et 815 sur sept jours dans le bilan de la veille). Le taux de positivité des tests est resté stable à 7,6%. En l'espace de 24 heures, 650 nouveaux patients atteints par le Covid-19 ont été hospitalisés, soit 48 de moins que la veille, et 135 ont été admis dans les services de réanimation, soit 30 de moins que mardi. Au total, 6.590 malades sont soignés en établissement hospitalier mercredi, 90 de plus que mardi, et 1.238 sont en soins intensifs, 34 de plus en 24 heures. (Henri-Pierre André et Nicolas Delame)

