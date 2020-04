Coronavirus : pourquoi la mortalité diverge selon les pays

Dans un hôpital à Barcelone. © Miquel Llop / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Un taux de mortalité bien plus élevé que la grippe saisonnière et les compteurs s'affolent. En France, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont succombé au coronavirus depuis le début de l'épidémie. L'Europe, l'un des principaux foyers de la planète, compte près des deux tiers des plus de 174 000 morts du Covid-19 dans le monde. Un bilan dramatique mais inégalement réparti entre les pays. L'Allemagne, plus peuplée, déplore environ 5 000 décès, alors que la Belgique, près de 11 millions d'habitants, recense 6 000 disparus pour un nombre de contaminations bien inférieur. Choix sanitaires ou méthodes de calcul différentes, les raisons sont nombreuses pour expliquer ces disparités.

Lire aussi Origine du coronavirus : « L'infection d'un employé de laboratoire de Wuhan est plus probable »

Devant l'Espagne, la France et l'Italie, la Belgique affiche un nombre de morts inquiétant au regard de sa population. Plus de 50 décès pour 100 000 habitants et un taux de mortalité de 14,6 %, le plus élevé au monde. Des statistiques affolantes qu'une plus grande densité par habitant, propice aux contaminations, ne suffit pas à expliquer. En cause, une « surévaluation » probable des cas, comme le rapporte le journal Le Monde. Les autorités belges comptabilisent en effet toutes les morts dites « suspectes », en milieu hospitalier et en maisons de retraite, en plus du nombre de morts testés

... Lire la suite sur LePoint.fr