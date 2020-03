Coronavirus : pourquoi l'Afrique doit se préparer au pire

L'Afrique en fait-elle vraiment assez pour endiguer la crise du coronavirus ? Faut-il craindre une aggravation de la situation alors que plus de trente pays sur cinquante-quatre ont déclaré des cas confirmés ? Visiblement, il semble que le continent africain doive encore accélérer s'il ne veut pas voir le pire se produire. Et ce sont les autorités sanitaires mondiales qui le disent. Dans un message très alarmiste, le patron de l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé mercredi 18 mars l'Afrique à « se réveiller » face à la menace du nouveau coronavirus, soulignant que le continent devait se préparer au « pire » alors que le coronavirus commence à se propager localement.Lire aussi Sénégal : sur la piste du nouveau coronavirusLire aussi Coronavirus en Afrique : le Cameroun prend des mesures radicalesUn appel à se mobiliserC'est le 11 mars dernier que l'OMS a qualifié l'épidémie du Covid-19 de « pandémie », poussant de nombreux pays à prendre des mesures exceptionnelles. « Tous les jours, l'OMS parle à des ministres de la Santé, à des chefs d'État, au personnel soignant, à des dirigeants hospitaliers et industriels [?] afin de les aider à se préparer et à établir des priorités, en fonction de leur situation spécifique », a insisté le diplomate éthiopien lors d'une conférence de presse virtuelle. Il a expliqué que l'OMS recommandait toujours de dépister tous les cas...