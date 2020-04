Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Pas d'accord à l'Eurogroupe sur la réponse économique à la crise, selon Le Maire Reuters • 08/04/2020 à 08:38









CORONAVIRUS: PAS D'ACCORD À L'EUROGROUPE SUR LA RÉPONSE ÉCONOMIQUE À LA CRISE, SELON LE MAIRE PARIS (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro réunis depuis mardi ne sont pas parvenus à s'entendre sur les mesures à prendre pour faire face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus, annonce mercredi Bruno Le Maire sur Twitter. "Après 16 heures de négociations, pas d'accord à l'#Eurogroupe sur la réponse économique à la crise du #coronavirus. Nous reprenons demain", écrit le ministre français de l'Economie et des Finances sur Twitter "Avec @OlafScholz, nous appelons tous les États européens à être à la hauteur des enjeux exceptionnels pour parvenir à un accord ambitieux", ajoute-t-il, parlant de son homologue allemand. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)

