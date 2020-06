Coronavirus : « On ne pourra pas refaire un confinement généralisé »

Pour Jean-François Delfraissy, la population n'accepterait sûrement pas un nouveau confinement généralisé. (illustration) © Patricia Huchot-Boissier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

À quoi ressemblera la France d'après ? Comment va évoluer l'épidémie et comment pourrons-nous apprendre à vivre avec le coronavirus ? Avec le confinement massif de la population pendant plusieurs semaines, le pays a vécu une heure inédite de son histoire. Une expérience qu'il sera impossible de reproduire, selon Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique, qui s'exprime dans les colonnes du Parisien.

Alors que le conseil scientifique vient de dévoiler son septième rapport depuis le début de la crise du coronavirus, le spécialiste de l'immunologie écarte en effet totalement cette option, même dans le cas d'une éventuelle deuxième vague. « Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas refaire un confinement généralisé en France. La première fois, il était indispensable, on n'avait pas le choix, mais le prix à payer est trop lourd. La population ne l'accepterait sûrement pas, les conséquences économiques seraient majeures et, même d'un point de vue sanitaire, cela n'est pas souhaitable. N'oubliez pas qu'en dehors du Covid, il y a eu tous les autres malades qui ont eu des retards de diagnostic durant cette période », souligne Jean-François Delfraissy.

« Des villes pourraient être mises sous cloche »

Le problème, comme l'admet le médecin, c'est que, même si le virus est « contrôlé », il continue de

