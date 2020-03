Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Nouvelles mesures de soutien aux banques en Suisse Reuters • 25/03/2020 à 15:02









CORONAVIRUS: NOUVELLES MESURES DE SOUTIEN AUX BANQUES EN SUISSE ZURICH (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé mercredi la création d'une nouvelle facilité de financement pour les banques et proposer d'alléger leurs contraintes de fonds propres afin de faciliter le crédit aux entreprises et d'éviter des tensions sur la liquidité pendant la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. La nouvelle facilité, dont le montant est illimité, sera disponible dès jeudi, 26 mars, précise la BNS dans un communiqué. "Les conséquences de la pandémie de coronavirus vont peser fortement sur l'économie suisse", explique-t-elle. "Pour que celle-ci puisse surmonter cette crise, il est indispensable que les entreprises aient accès au crédit et que le système bancaire dispose de suffisamment de liquidités." La banque centrale a aussi proposé à la FINMA, l'autorité de surveillance du secteur financier dans la confédération, de ramener à zéro le volant anticyclique de fonds propres imposé aux banques afin de les inciter à augmenter leur activité de crédit. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

