Coronavirus: Nouveau pic de décès quotidiens en milieu hospitalier

PARIS (Reuters) - Le nombre de décès en milieu hospitalier en France dus au coronavirus Covid-19 est reparti à la hausse, a annoncé vendredi le directeur général de la Santé qui a fait état de la mort de 588 personnes de plus en 24 heures, le chiffre le plus élevé enregistré depuis le début du décompte, portant le bilan à 5.091. Ce rebond intervient alors que le nombre de décès avait diminué jeudi (471) par rapport à mercredi (509). En prenant en compte les chiffres des établissements sociaux et médico-sociaux, qui ne sont que partiels, le nombre total de décès depuis le 1er mars s'élève à 6.507, a précisé Jérôme Salomon. Ces chiffres comprennent les morts déplorés dans les structures d'accueil pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). A l'échelon national, "l'excès de décès par rapport à la mortalité attendue au cours d'un mois de mars se renforce pour la semaine 13 (du 23 au 28 mars) et atteint désormais 23%", a-t-il déclaré. Dans les hôpitaux, où 27.432 personnes sont soignées, 6.662 le sont en réanimation, soit 263 patients de plus que la veille, a-il ajout. S'il ne faiblit pas, le nombre d'hospitalisés pour une contamination au Covid-19 montre depuis le 26 mars une croissance chaque jour un peu plus lente et qui s'élève ce vendredi à 4,52% par rapport à jeudi alors qu'elle atteignait 26% une semaine auparavant. Une tendance identique se dessine depuis lundi sur le front de la hausse des patients admis en réanimation. "C'est un indicateur important qui permet de percevoir la tension dans les établissements de santé", a souligné Jérôme Salomon. "Il n'y a jamais eu autant de malades en réanimation en France (...) pour toutes les pathologies." Le directeur général de la santé a ajouté que les besoins de lits de réanimation continuaient d'augmenter mais que le solde des lits disponibles restait positif. "On a toujours besoin de davantage de lits, de davantage d'équipes mobilisées pour prendre en charge un nombre toujours croissant de malades en réanimation, donc nous ne sommes pas du tout encore au sommet de cette vague et encore moins à un début de décroissance de la vague", a-t-il dit. Interrogé sur les conditions d'un éventuel allègement des mesures de confinement, il a noté une baisse des appels à SOS Médecins pour une suspicion d'infection au Covid-19 mais a jugé qu'il était "trop tôt pour en tirer des conclusions" et que le déconfinement serait "de toute façon complexe". "Nous n'en sommes pas du tout là ce soir", a-t-il conclu. (Marc Angrand et Nicolas Delame)

