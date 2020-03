Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Nombre de cas probablement 10 fois plus élevé en Italie que le bilan officiel Reuters • 24/03/2020 à 12:17









CORONAVIRUS: NOMBRE DE CAS PROBABLEMENT 10 FOIS PLUS ÉLEVÉ EN ITALIE QUE LE BILAN OFFICIEL ROME (Reuters) - Le nombre de cas de contamination par le nouveau coronavirus en Italie est probablement 10 fois supérieur au bilan officiel de près de 64.000 personnes infectées, a estimé mardi le patron de la Protection civile italienne, qui assure la collecte des données concernant cette épidémie. Les derniers chiffres officiels font également état de 6.077 décès depuis l'apparition du premier cas en Lombardie le 21 février, faisant de l'Italie le pays le plus touché par la pandémie en cours, avec un nombre de victimes près de deux fois plus élevé que celui enregistré en Chine, où le virus est apparu en décembre dernier. Dans la mesure où les tests de détection du virus ont le plus souvent été réalisés chez des personnes prises en charge à l'hôpital, il est probable que des milliers de cas de contamination soient passés inaperçus. "Un ratio d'un cas confirmé pour dix (non détectés) nous semble crédible", a déclaré le directeur de la Protection civile italienne, Angelo Borrelli, dans un entretien accordé au quotidien La Repubblica, estimant de fait que près de 640.000 personnes pourraient être contaminées en Italie. Alors que le système de santé italien est à la peine pour prendre en charge les patients du fait d'une pénurie de masques de protection et de respirateurs, les autorités sanitaires peinent à s'approvisionner à l'étranger. Selon Angelo Borrelli, l'Inde, la Roumanie, la Russie et la Turquie ont notamment cessé de commercialiser ce type de dispositifs médicaux. "Nous contactons les ambassades, mais je crains que nous ne puissions plus recevoir de masques de l'étranger", a-t-il dit. (Crispian Balmer et Giuseppe Fonte ; version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

