CORONAVIRUS: MANIFESTATION CONTRE LE CONFINEMENT À BERLIN BERLIN (Reuters) - Des heurts ont opposé samedi en Allemagne, dans le centre de Berlin, des policiers en tenue anti-émeute à plusieurs dizaines de personnes protestant contre le confinement mis en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les manifestants se sont rassemblés au cri de "Je veux ma vie d'avant", brandissant des pancartes où l'on pouvait lire: "Protégez nos droits constitutionnels" ou "La liberté n'est pas tout mais sans liberté, tout n'est rien". Certains d'entre eux tenaient des roses blanches, en référence au mouvement de la Rose blanche, un groupe de résistance au régime nazi. La police a annoncé sur Twitter avoir interpellé une centaine de personnes. Encouragé par la baisse du nombre de contaminations au COVID-19, le gouvernement fédéral a autorisé la réouverture des petits commerces mais maintenu les règles de distanciation sociale jusqu'au 3 mai. Le nombre de cas de contamination a augmenté de 2.055 pour s'élever à 152.438, dont 5.500 cas mortels au total, a annoncé samedi l'Institut Robert Koch, chargé du suivi de l'épidémie. (Emma Thomasson, version française Jean-Stéphane Brosse)

