CORONAVIRUS: LUFTHANSA PROLONGE JUSQU'À FIN MARS L'ARRÊT DES VOLS VERS LA CHINE BERLIN (Reuters) - Lufthansa a prolongé d'un mois, jusqu'au 28 mars, l'arrêt de ses liaisons vers la Chine continentale en raison de l'épidémie de coronavirus. "Le groupe a décidé d'annuler les vols de Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines vers et en provenance de Pékin et Shanghai jusqu'à la fin du calendrier d'hiver le 28 mars", a annoncé vendredi le groupe dans un communiqué. Lufthansa avait initialement suspendu ses vols vers la Chine continentale jusqu'à la fin février. Certains vols vers Hong Kong seront également annulés, a ajouté la compagnie aérienne. L'épidémie de coronavirus ne montre aucun signe de déclin en Chine alors que les autorités sanitaires locales ont fait état vendredi de plus de 5.000 cas de contamination supplémentaires. (Klaus Lauer, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

