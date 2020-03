Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Londres commande 10.000 respirateurs supplémentaires Reuters • 29/03/2020 à 15:19









CORONAVIRUS: LONDRES COMMANDE 10.000 RESPIRATEURS SUPPLÉMENTAIRES LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne a passé commande auprès d'un consortium incluant Airbus, Ford et Rolls-Royce pour la production de 10.000 appareils de ventilation respiratoire afin de faire face à l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris dimanche de source industrielle. Le gouvernement n'a pas souhaité commenter cette information. Une annonce officielle est attendue lundi, a-t-on ajouté de même source. Le National Health Service, le service de santé public britannique, dispose d'un peu plus de 8.000 respirateurs, a précisé dimanche le numéro deux de l'exécutif Michael Gove. Londres s'emploie à augmenter ses capacités en signant des contrats avec des entreprises britanniques ou étrangères. "Nous avons passé un contrat avec Dyson, ce qui signifie - sous réserve que les tests de conformité soient validés - que nous pourrons avoir 10.000 respirateurs supplémentaires", a ajouté Michael Gove. "Il y a d'autres sociétés, de McLaren à Rolls-Royce et d'autres, qui modifient leurs processus de fabrication afin de participer à l'effort national." Le Royaume-Uni a franchi samedi le cap des 1.000 décès dus au Covid-19, avec 1.019 décès pour 17.089 cas de contamination. (Costas Pitas, version française Jean-Stéphane Brosse)

