Coronavirus : les travaux d'Hercule des équipes d'anesthésie-réanimation

Les formes graves de Covid-19 observées chez un nombre important de patients ont très vite mis en exergue la nécessité d'une capacité d'accueil plus élevée en secteur de réanimation. La part des patients admis en réanimation en Italie et dans l'est de la France milite, dans l'état actuel des choses, pour un taux d'environ 25 % des patients hospitalisés. Les projections initiales avaient estimé les besoins à environ 10 000 lits, mais de nouvelles données épidémiologiques les ont portées à 14 000. Disposer d'une telle capacité, alors qu'en situation normale la France n'en compte que 5 000, est un défi. La gestion de ces lits très spécifiques est coordonnée majoritairement par les services d'anesthésie-réanimation et par les services de médecine intensive et réanimation.

Les services de réanimation et leurs unités de surveillances continues se sont centrés sur la prise en charge exclusive des patients Covid-19. Insuffisant pour juguler la montée en charge. Les équipes d'anesthésie-réanimation, souvent méconnues du grand public et connaissant une crise démographique majeure à l'hôpital public au sein de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris notamment, se sont mobilisées massivement, dans les secteurs public et d'activité libérale. Les 11 000 médecins que compte cette spécialité en France et les infirmiers

