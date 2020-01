Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les transports suspendus à partir de jeudi à Wuhan Reuters • 22/01/2020 à 20:49









CORONAVIRUS: LES TRANSPORTS SUSPENDUS À PARTIR DE JEUDI À WUHAN PEKIN (Reuters) - Les transports en commun de la ville chinoise de Wuhan, où l'épidémie de coronavirus est apparue le mois dernier, seront suspendus à partir de jeudi et les habitants invités à ne pas quitter la ville, annonce la télévision publique. Bus, métro, ferry et transport longue distance cesseront de circuler à 10h00, heure locale, et l'aéroport ainsi que les gares seront fermés aux voyageurs en partance, précise-t-elle. Le gouvernement invite les habitants à ne pas quitter la ville, sauf circonstances exceptionnelles, ajoute la télévision, citant la cellule de crise formée par les autorités locales. (Yawen Chen et Rosalba O'Brien, version française Jean-Philippe Lefief)

