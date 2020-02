Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les transmissions hors de Chine inquiètent l'OMS Reuters • 10/02/2020 à 22:15









CORONAVIRUS: LES TRANSMISSIONS HORS DE CHINE INQUIÈTENT L'OMS par Stephanie Nebehay, Kate Kelland et Shivani Singh GENEVE/PEKIN/LONDRES (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu lundi que la multiplication des cas de contamination par le nouveau coronavirus 2019-nCoV chez des personnes n'ayant pas séjourné en Chine pourrait constituer "l'étincelle alimentant un plus grand incendie", invitant à tout faire pour que l'épidémie reste sous contrôle. Au total, 40.235 personnes infectées ont été recensées en Chine continentale, où ce virus a fait 909 morts, selon un bilan arrêté à 05h00 GMT lundi. Au-delà des frontières chinoises, 319 cas de contamination - dont un seul mortel - ont été identifiés dans une vingtaine de pays depuis l'émergence de ce virus en décembre à Wuhan, capitale de la province chinoise de Hubei. Mais la multiplication des cas de transmission du virus par des personnes ne s'étant pas rendues en Chine commence à préoccuper les autorités sanitaires. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a évoqué lundi des "exemples préoccupants" de telles contaminations. "Cela pourrait être l'étincelle qui devient un gros incendie", a-t-il déclaré à des journalistes à Genève. "Pour l'instant c'est juste une étincelle et notre objectif reste de la circonscrire", a-t-il ajouté. "Nous devons vraiment unir nos forces pour combattre ce virus avant que la situation n'échappe à tout contrôle." L'équipe d'experts dépêchés par l'OMS est arrivée en Chine. PAS DE CHAÎNE DE TRANSMISSION EN FRANCE Hors des frontières chinoises, à bord du navire de croisière Diamond Princess, en quarantaine depuis une semaine dans le port de Yokohama au Japon, le nombre total de personnes contaminées par le 2019-nCoV s'élève désormais à 135, sur un total de quelque 3.700 personnes à bord. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé lundi que quatre Français se trouvaient à bord du paquebot, trois passagers et un membre d'équipage. En France, aucun nouveau cas de contamination n'a été identifié ce lundi, le compteur restant à 11 cas dont un sévère, a annoncé en fin de journée le Directeur général de la Santé (DGS), Jérôme Salomon. L'état de santé des cinq Britanniques - dont un enfant - infectés par le coronavirus et hospitalisés en France n'inspire pas d'inquiétude, a-t-il précisé. Ces patients ont séjourné dans un chalet des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) et y ont été en contact fin janvier avec un autre ressortissant britannique de retour de Singapour, testé positif au coronavirus à Brighton la semaine dernière. Dans la région, une soixantaine de personnes ayant été en contact avec ce groupe de cinq patients ou présentant des symptômes suspects ont subi des tests qui se sont tous avérés négatifs. "Il n'y a pas ce soir (lundi-NDLR) de cas tertiaire en France, c'est une information importante. Il n'y a pas de chaîne de transmission", a expliqué le DGS. En revanche, quatre autres cas "secondaires" ayant été en contact avec ce même patient britannique revenu de Singapour et ayant séjourné en France ont été identifiés au Royaume-Uni, où un total de huit cas d'infection par le 2019-nCoV ont été recensés. Le professeur Jérôme Salomon a par ailleurs précisé que l'ensemble des tests réalisés auprès des Français rapatriés depuis la Chine et placés en quarantaine à Carry-le-Rouet et Aix-en-Provence s'étaient avérés négatifs, y compris pour les 35 personnes arrivées ce dimanche sur le sol français. (Edité par Nicolas Delame)

