Coronavirus: Les pays du G20 discutent d'un renforcement des chaînes d'approvisionnement, rapporte le Nikkei

TOKYO (Reuters) - Les ministres du Commerce des pays du G20 tiendront dans la journée de lundi une réunion d'urgence en visioconférence pour discuter d'une coopération afin de préserver voire renforcer les chaînes d'approvisionnement, rapporte le quotidien japonais Nikkei. L'objectif est de mieux répondre aux conséquences de la pandémie de coronavirus. Le G20 regroupe les vingt premières puissances économiques de la planète. (Chang-Ran Kim et Kaori Kaneko; version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

