Coronavirus : les pays africains en alerte

Pour l'instant, aucun cas n'a été signalé en Afrique. Mais le nouveau virus de la famille des coronavirus apparu en décembre en Chine s'étend désormais dans treize pays. Sur le continent africain, l'inquiétude est d'autant plus grande que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Selon les chiffres qui circulent, entre 300 000 et 400 000 migrants africains vivent aujourd'hui en Chine, notamment dans la métropole de Canton, dans le sud-est de la Chine. Dans l'autre sens aussi, la présence de travailleurs chinois en Afrique est bien visible. Alors que 2 000 personnes ont été contaminées en Chine et que 56 sont mortes, selon le dernier bilan officiel dimanche, des interrogations sur la mobilité des Chinois en Afrique et le risque de contamination augmentent. On en apprend un peu plus chaque jour sur l'épidémie, mais de nombreux facteurs inconnus empêchent encore de déterminer son degré de gravité à l'échelle mondiale. On sait tout de même que cette maladie de la famille des coronavirus se manifeste par les symptômes de la grippe, de la toux, de la fièvre pouvant aller jusqu'à des syndromes respiratoires sévères.Lire aussi Coronavirus : comment la Chine tente d'endiguer l'épidémieLes aéroports internationaux sous surveillancePlusieurs pays tels que le Ghana, le Sénégal, le Kenya, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud ou encore le Nigeria ont mis en place des mesures de prévention dans les aéroports pour les vols venant...