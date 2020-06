Coronavirus : les médecins généralistes de moins en moins confrontés au virus ?

En moyenne, seul un médecin généraliste sur dix a ainsi été confronté à un patient testé par la suite positif entre le 24 et le 29 mai. © Romain Longieras / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Mercredi 3 juin, 352 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés dans les hôpitaux français, selon les données communiquées par Santé publique France. Un chiffre qui continue de baisser au fil des semaines. Cette baisse se confirme également avec les données relayées par BFMTV et issues d'un questionnaire du syndicat des médecins généralistes MG. 1732 généralistes y ont répondu; un chiffre moins élevé que pour le questionnaire précédent, car les médecins ont dû y répondre durant le week-end de la Pentecôte.

Lire aussi Laurence Peignot, généraliste : « J'ai arrêté d'applaudir mes confrères »

De quoi permettre de dresser un comparatif entre les semaines 20, la première du déconfinement en France, et la semaine 22, celle du 24 au 29 mai. "Le phénomène de décélération se confirme", assure Jacques Battistoni, président de MG France, au Parisien. Cela se vérifie avec plusieurs chiffres. Les médecins consultés ont vu en moyenne 2,6 patients présentant des symptômes lors de ces deux semaines. Mais le nombre de cas finalement positifs a fondu et est passée de 344 (en semaine 20) à 170 (en semaine 22), et le taux de positivité a également été revu à la baisse (de 5,6 % à 3,6 %).

Lire aussi Déconfinement, phase 2 : quels sont les risques sanitaires ?

Pas question de crier victoire

En moyenne, seul un médecin généraliste

... Lire la suite sur LePoint.fr