Coronavirus : les hôpitaux allemands à la rescousse de l'Alsace

La situation sanitaire alarmante en Alsace inquiète les Allemands des régions frontalières. « Quand cette vague déferlera-t-elle chez nous ? » se demandent avec appréhension les responsables de santé. Sommes-nous prêts à y faire face ? interrogent les journaux de la région, qui rapportent que de l'autre côté du Rhin les personnes de plus de 80 ans atteintes du coronavirus n'ont plus droit à un respirateur et sont condamnées à mourir. Va-t-on aussi en arriver là ?

La Fondation allemande pour la protection des patients critique ouvertement l'attitude des autorités françaises qui trient selon l'âge des patients. « Ni l'âge ni les origines ne devraient jouer un rôle dans l'accès aux soins, déclare son président Eugen Brysch. C'est la volonté du patient et le pronostic de guérison qui devraient être les critères déterminants. » Des directives éthiques ont d'ailleurs été publiées pour définir l'attitude à adopter face aux patients nécessitant des soins intensifs, le critère déterminant étant les chances de guérison et non l'âge. « Nous voulons à tout prix, explique Eugen Brysch, éviter une situation comme en France. »

Certes, les ponts sur le Rhin sont fermés et la frontière verrouillée, une mesure sanitaire mais aussi symbolique que les autorités allemandes des régions frontalières - très attachées depuis

