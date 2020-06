Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Les Etats-Unis arrêtent un essai sur l'hydroxychloroquine Reuters • 21/06/2020 à 11:34









CORONAVIRUS: LES ETATS-UNIS ARRÊTENT UN ESSAI SUR L'HYDROXYCHLOROQUINE (Reuters) - Les Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis ont annoncé samedi avoir interrompu un essai clinique devant permettre d'évaluer la sécurité et l'efficacité de l'hydroxychloroquine, un traitement antipaludéen, chez les patients atteints du COVID-19. L'étude a révélé que l'hydroxychloroquine, dont le président américain Donald Trump a souvent vanté les mérites, n'apportait aucun avantage aux patients même s'il ne leur nuisait pas, a déclaré le NIH dans un communiqué. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait de son côté également annoncé mercredi suspendre des essais sur l'hydroxychloroquine comme traitement potentiel contre le nouveau coronavirus, précisant que sa décision était fondée sur les données d'une étude montrant que le médicament ne réduisait pas le taux de mortalité des patients. (Aakriti Bhalla, version française Benjamin Mallet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.