Coronavirus : les élections municipales reportées au mois d'octobre ?

Le feuilleton des élections municipales 2020 va-t-il connaître un nouveau rebondissement ? Après un premier tour marqué par une abstention record et des résultats décevants pour la majorité présidentielle, le report du second tour puis les déclarations fracassantes d'Agnès Buzyn, la saga pourrait bien ne pas être encore terminée. En effet, selon Le Figaro, Emmanuel Macron envisage de reporter le second tour au mois d'octobre prochain.

Officiellement, c'est la date du 21 juin qui était jusque-là évoquée pour le second tour des élections municipales. Mais Emmanuel Macron envisage désormais de bousculer le calendrier. C'est ce qu'il a évoqué auprès de certains de ses ministres, ce mercredi 1er avril, en conseil des ministres. Il souhaiterait reporter le scrutin au mois d'octobre prochain.

Une réunion à l'Élysée

Afin d'éviter les polémiques qui ont entouré l'organisation du premier tour, Emmanuel Macron souhaite toutefois anticiper. Selon Le Figaro, il va réunir à l'Élysée ce jeudi midi le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et celui du Sénat, Gérard Larcher. L'objectif ? S'assurer que les deux hommes soutiennent la décision si elle se confirmait. Le sujet pourrait aussi être abordé à Matignon. En effet, le Premier ministre Édouard Philippe se réunira, en visioconférence,

