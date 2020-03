La dernière frasque de Nicolas Maduro prêterait à sourire si elle ne risquait d'avoir des conséquences graves. « Cinq verres par jour, pendant douze semaines, de potions de citronnelle » avec du jus de citron, du gingembre, du sureau, du poivre noir et du miel protégeraient du Covid-19.

Il tire ce conseil délirant de Sirio Quintero, qui se présente comme « docteur nanotechnologue », diplômé en histoire des sciences en Italie, à qui l'on doit la théorie selon laquelle le cancer qui a tué le président Hugo Chavez en 2012 lui avait été inoculé. Il assure que le Covid-19 est « un parasite intracellulaire qui procède d'une souche de larves du VIH croisées avec des larves d'helminthes de Fasciola hepathica. On y a ajouté des segments d'ADN humain de croissance embryonnaire, et on a cultivé ça en laboratoire dans du liquide amniotique. » En bref, « le coronavirus est élaboré pour attaquer spécifiquement les organes des races chinoises et des ethnies latino-américaines. »

Maduro et son épouse, Flores, « première combattante »

Une arme de bioterrorisme, donc (pas très efficace, serait-on tenté de répliquer, si l'on peut s'en prémunir avec du jus de citron). Twitter, estimant que le tweet délivrait de fausses informations, l'a effacé. « Une politique de blocage systématique des comptes des porte-parole du gouvernement bolivarien, où l'on donne de l'information à la collectivité pour combattre

