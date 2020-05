Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le vaccin doit être disponible partout, estime le DG de Sanofi Reuters • 14/05/2020 à 17:00









CORONAVIRUS: LE VACCIN DOIT ÊTRE DISPONIBLE PARTOUT, ESTIME LE DG DE SANOFI PARIS (Reuters) - Il est vital qu'une fois au point, le vaccin contre le coronavirus soit disponible partout dans le monde, a dit jeudi Paul Hudson, directeur général de Sanofi. Dans une interview publiée mercredi par l'agence Bloomberg, il avait jugé que "le gouvernement américain (avait) le droit de prendre les plus grandes précommandes car il s'est investi dans la prise de risque", ce qui a suscité une vive réaction du gouvernement français. Paul Hudson s'est dit désolé que ses remarques ait soulevé une telle polémique, mais a jugé nécessaire qu'un véritable débat ait lieu en Europe pour faire en sorte que la recherche progresse plus vite et a ajouté que Sanofi avait fait pression en ce sens pendant des mois. (Matthias Blamont et Sarah White, édité par Jean-Philippe Lefief et Claude Chendjou)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.