CORONAVIRUS: LE VACCIN DOIT ÊTRE ACCESSIBLE À TOUS, DIT LA CROIX-ROUGE NEW YORK (Reuters) - Le président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a invité mercredi la communauté internationale à coopérer à la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus, mais a dit craindre une initiative unilatérale qui pourrait empêcher les pays en développement d'y accéder. "La réalité, c'est qu'il y a un risque", a déclaré à Reuters Francesco Rocca. "Tout le monde doit avoir accès à ces traitements vitaux." Les Etats-Unis se sont opposés mardi à la formulation d'une résolution de l'Organisation mondiale de la santé rédigée pour garantir aux pays pauvres l'accès aux traitements, jugeant qu'elle adressait "le mauvais message aux innovateurs dont l'apport sera essentiel pour trouver les solutions dont le monde entier a besoin". "Si quelqu'un dit qu'il s'agit de la propriété intellectuelle de telle société (...) et que le prix des vaccins est élevé, ce qui rend l'accès impossible ou très difficile, cela peut bien sûr avoir des conséquences pour les plus vulnérables", a souligné Francesco Rocca. "Nous voulons éviter qu'une décision unilatérale n'empêche d'avoir des traitements et des vaccins pour tout le monde (...) En ce moment, certains pays n'accordent pas suffisamment d'importance au multilatéralisme et c'est une préoccupation", a-t-il ajouté. Francesco Rocca s'était auparavant entretenu par visioconférence avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'Onu. (Michelle Nichols, version française Jean-Philippe Lefief)

